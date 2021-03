Danser vous manque? Vous vous déhanchez dans votre salon en vous imaginant être sur les plus grandes scènes du globe? De toute évidence, la talentueuse Laroie aussi! La jeune chanteuse lance sa toute nouvelle pièce Can’t let go, accompagnée d’un clip, réalisé sous forme de plan séquence par Maïlis Roy-Lessard, qui nous a donné l’impression d’assister à un défilé de mode dansant. La chorégraphie de Laroie est extrêmement libératrice et a tout de suite un effet énergisant sur nous. Cette pièce est un vent de fraîcheur plus que mérité à l’aube d’un printemps qui se fait attendre.

