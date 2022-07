CHARLI XCX

Oh qu’on ne boudera pas notre plaisir et qu’on ira s’époumoner en chantant les pièces Beg for you et Used To Know Me de la pop star britannique Charli XCX! C’est un rendez-vous?

Vendredi 29 juillet, 18h45, scène de la Rivière Bell

LES LOUANGES

Si on se fie à la performance électrisante qu’il avait livrée sur cette même scène en 2019, on ne veut absolument pas rater l’occasion de le revoir trois ans plus tard. On a déjà hâte de chanter à tue-tête les succès de ses albums La nuit est une panthère et Crash.

Vendredi 29 juillet, 19h45, scène des Arbres Sirius XM