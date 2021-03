«You ain’t never seen another like me», lance Naya Ali avec une assurance bétonnée sur Get It Right, déclaration d’intention explosive tirée de son album Godspeed: Baptism (Prelude). Simple fanfaronnade, typique de la rhétorique hip-hop? Quiconque a tendu l’oreille à son débit infaillible devra admettre qu’elle se contente ici d’affirmer la pure vérité: la jeune histoire du rap québécois compte peu de femmes aussi magnifiquement frondeuses, dont la confiance tient de l’avertissement-à-prendre-pour-argent-comptant plutôt que de la poudre aux yeux.

Cette Montréalaise née en Éthiopie se met au rap dès l’adolescence, puis le délaisse au début de la vingtaine pour se consacrer à une carrière en marketing, jusqu’à ce que l’appel de la rime se fasse à nouveau trop urgent. Un changement de cap contre lequel un orienteur l’aurait probablement mise en garde, mais que récompensait en janvier dernier l’important Prix de la musique noire canadienne. On n’avait jamais vu une personne comme elle, non, et pourtant, on ne saurait plus s’en passer.