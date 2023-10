Le premier livre de Sophie Grégoire, ENTRE NOUS: mieux se connaître, mieux s’aimer, est axé sur la connaissance de soi. Il explore l’importance de mieux comprendre nos émotions et les mécanismes de notre personnalité afin de maintenir une bonne santé mentale tant sur le plan individuel que collectif.

Cet ouvrage nous donne accès à la science derrière la santé du cerveau, met en lumière nos signatures émotionnelles uniques et puise à même les histoires personnelles de l’autrice, qui partage avec les lecteurs différents aspects de son propre cheminement. De plus, l’ouvrage est enrichi d’entrevues exclusives avec les meilleurs spécialistes québécois, canadiens et internationaux – psychologues, scientifiques, intellectuels.

« Je suis honorée de pouvoir transmettre des connaissances, des outils et des récits qui aideront les lecteurs à mieux faire face à leurs émotions et aux obstacles quotidiens que la vie leur réserve. Et en partageant mon propre parcours sur le

chemin de la santé mentale, j’espère sincèrement les amener à constater à quel point nous sommes tous, profondément, connectés en tant qu’êtres humains. » Sophie Grégoire