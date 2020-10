Auteure : Marisol Drouin

Éditeur : La Peuplade

Parution : 8 octobre 2020

J’espère que vous aimez vous laisser tenter par des genres littéraires de toutes sortes. Anyway, je comprends que si vous vous êtes rendues à ce point dans l’article, c’est bien parce que vous êtes curieuses. La poésie est un genre difficile à vendre et surtout à faire avaler. Quand on pense à la poésie, on s’imagine la bonne vieille Phèdre hurler l’injustice en alexandrin. Ce n’est plus tout à fait le cas et de plus en plus je me surprends à consommer des poèmes rapidement, presque au vol, dans ma journée. Je lis et relis souvent des vers que je trouve inspirants et secrètement, je suis abonnée à Rupi Kaur sur instagram ! Bref, ce recueil polyphonique (plusieurs voix narratives) de Marisol Drouin a de quoi nous lancer les thèmes récents du féminisme : pornographie, prostitution et amours étranges s’entremêlent ici pour former un texte hors norme. Et la poésie a ça de beau, c’est-à-dire qu’elle rend le laid beau…

Voilà un top 10 franchement féministe, ni trop criard, ni trop cliché. Juste un top 10 de bons livres qui sortent des clichés parfois redondants qui forment des personnages féminins plastiques et figés dans le temps (je pense aux personnages de la télé qui ne vieillissent pas, par exemple). 10 livres qui, je l’espère, vous donneront envie d’en découvrir encore plus !

