Il est possible de continuer à pratiquer nos activités préférées

Les fuites urinaires peuvent nous pousser à nous isoler: on a peur qu’un «accident» arrive là où on s’y attend le moins, qu’on soit jugée ou même ridiculisée si on ose en parler. Et pourtant, de nombreuses femmes vivront cela au moins une fois dans leur vie. En plus de renforcer le périnée grâce à des exercices ciblés, on peut réduire la consommation de café et d’alcool, des aliments qui peuvent irriter la vessie et entraîner une sensation d’urgence.