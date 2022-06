« En Turquie, le melon d’eau est sur toutes les tables pendant les jours d’été. Quand il fait extrêmement chaud, on le mange souvent accompagné de féta et d’un bon morceau de pain, ce qui nous évite d’allumer les fourneaux. J’ai créé cette soupe pour mes restos il y a plusieurs années, en cuisinant ce trio d’ingrédients à la manière d’un gaspacho. Aujourd’hui, elle se trouve également au menu du Bika. »

INGRÉDIENTS

4 tomates, pelées, épépinées et coupées grossièrement en morceaux

¼ de melon d’eau moyen, pelé et coupé grossièrement en morceaux

½ petit oignon rouge, coupé en tranches

15 ml (1 c. à soupe) de vinaigre de vin rouge

30 ml (2 c. à soupe) d’huile de tournesol du Québec ou d’huile d’olive vierge extra, et un peu plus pour arroser

2,5 ml (½ c. à thé) de flocons de piment turc ou d’autres flocons de piment rouge

Sel, au goût

Quelques feuilles de basilic pourpre, de persil, d’origan et d’estragon frais, pour servir

Croustilles de féta

100 g (3 ½ oz) de fromage féta, émietté

30 ml (2 c. à soupe) d’huile de tournesol du Québec ou d’huile d’olive vierge extra