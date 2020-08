Le Kampai Garden, projet du groupe A5 Hospitality (Jatoba, Flyjin, Mayfair…) et du chef Antonio Park, se veut un beer-garden accueillant qui fait la part belle aux petits plats à saveur asiatique. Au menu? Entre le tataki de bœuf et le tofu croustillant, on trouve un poke bowl au tartare de saumon et de thon et accompagné de riz, de kimchi (du chou fermenté typiquement coréen), de pommes de terre grelot et d’une sauce à la coriandre. Ça change de la recette classique!