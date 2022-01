Lorsqu’elle est arrivée chez Trail Estate, son objectif était d’aider à définir l’identité du domaine. «On y faisait de bons vins, mais rien d’excitant, rien qui différenciait ce vignoble des autres», dit-elle. Elle a entrepris de remédier à la situation et a divisé la production de vin en deux styles. D’un côté, les cépages européens comme le chardonnay, le cabernet franc et le pinot noir, qu’elle traite dans un style très classique, avec une fermentation naturelle, un peu de chêne et sans aucune filtration. De l’autre, des vins surprenants, notamment des pét-nat (vins naturellement pétillants), des vins de contact juteux, des piquettes (vins faits de marc de raisin) et même une cuvée de raisins Concord, une variété traditionnellement réservée aux confitures et aux jus. «Je voulais simplement voir ce que nous pouvions faire avec les raisins qui avaient été écartés de la vinification, dit-elle. C’est comme si vous goûtiez à un jus qui n’a que très peu d’alcool.» Afin de différencier les deux styles, les vins classiques ont conservé leurs étiquettes sérieuses, et les nouveaux vins ont été estampillés de dessins vifs et colorés.

Donner un nouveau souffle à la cave a payé. Le millésime 2019 du Supersonic, de Brisbois, s’est vendu rapidement, tout comme son Orange Nouveau, un mélange de pinot gris, de gewurztraminer, de riesling, de sauvignon blanc et de muscat. Elle note que les Montréalais sont généralement prompts à se jeter sur ses nouveaux vins et que les Torontois sont un peu à la traîne. «C’est vraiment intéressant, parce que je crois que le Québec fait un très bon travail pour soutenir les vignobles québécois. J’ai l’impression que l’Ontario tarde à encenser ses producteurs. Pourtant, la créativité de Trail Estate donne une idée de ce qui peut sortir de cette province, et on pourrait tous chanter sans crainte les louanges vinicoles de ces producteurs.»