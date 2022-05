BAGELS À L’ÉRABLE

On rivalise avec les bagels du commerce et on prépare cette délicieuse recette au goût tout doux. On peut même s’en donner à cœur joie en élaborant des fromages à la crème à l’érable, aux framboises, aux pistaches, etc. Surtout, on conserve les surplus et on les congèle pour les matins pressés.

