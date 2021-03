SANDWICH CORÉEN GRILLÉ AU BŒUF ET AU FROMAGE

On peut faire littéralement le tour du globe avec seulement deux tranches de pain, du fromage et un peu d’imagination. L’huile de sésame, le gingembre et la sauce hoisin parfument le bœuf qui vient se marier à merveille avec le gouda.

Cliquez ici pour voir la recette.