Le récent restaurant Bazart, inspiré des clubs de plages branchés de Tulum et d’Ibiza, est niché dans l’enceinte du New City Gas et propose une vaste terrasse ouverte à l’année ponctuée de plantes vertes, de lampes en rotin, de macramé et de lumières suspendues. En plus du décor qui nous transporte loin, très loin de Montréal, le menu d’inspiration méditerranéenne et l’ambiance festive complètent ici l’expérience gourmande et dépaysante de l’impressionnant Bazart.