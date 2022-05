Comptoir-épicerie signé Toqué, à Montréal

À deux pas du très en vogue quartier Mile-Ex (la contraction des termes Mile-End et Parc-Extension), la boutique-épicerie, petite sœur des restaurants Beau Mont, Brasserie T! et Toqué, séduit par le côté sophistiqué et sans prétention de son prêt-à-manger. On s’y rend pour les plats cuisinés à base d’ingrédients frais et locaux et pour le garde-manger gorgé de victuailles faites ici. Le plus beau? Les habitants de la Rive-Sud de Montréal peuvent eux aussi commander 48 h à l’avance et récupérer leur butin à la Brasserie T du quartier DIX30. boutique.signe-toque.com, menu à partager

Épicerie J’ai Feng, à Montréal

On surveille le compte Instagram de cette petite épicerie chinoise du quartier Rosemont–La Petite-Patrie pour dîner, du mercredi au samedi, ou mettre la main sur des produits fins ou des plats à emporter, parfois réalisés en collaboration avec d’autres restaurateurs ou des amis de J’ai Feng. On reluque les étals, notamment pour la fameuse huile rouge, et on repart avec une portion double pour le souper pour faire d’une pierre deux coups! À noter : l’épicerie offre seulement le ramassage sur place. jaifengmtl.com

Épicerie Le Butterblume, à Montréal

Si on n’y est encore jamais allé-e, on se rue au restaurant Butterblume pour le brunch. Tout de suite après, on fait quelques pas et on passe du côté épicerie pour un café, les confitures maison du Butterblume, des légumes frais, du prêt-à-manger en symbiose avec les récoltes, des sucreries et la sélection de bières de microbrasseries, de cidres et de vins nature et locaux. On est conquises! lebutterblume.com