DES TECHNOLOGIES D’AVANT-GARDE

L’expérience du VUS EQS repose sur des technologies de pointe qui vous assurent une ambiance apaisante dès que vous êtes à bord: jusqu’à cinq zones de climatisation possibles, des sièges confortables, un éclairage agréable, et un éventail de sons et de parfums d’ambiance relaxants. De plus, le filtre HEPA à trois étapes purifie l’air de l’habitacle au maximum, et vous pouvez même le purifier pendant que vous rechargez le véhicule – génial, non? Grâce à son design intelligent et réactif, le VUS EQS vous permet une conduite de haut niveau. Sa suspension, agile et autonivelante, s’adapte au chemin que vous empruntez, et son mode OFFROAD vous aide à traverser facilement et en toute sécurité les terrains accidentés.