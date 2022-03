Comment décrirais-tu ton style de danse?

Je n’ai pas l’impression d’avoir une étiquette très claire, parce que ce je fais se situe pas mal au croisement du contemporain et du hip-hop. J’ai été formée à plusieurs styles. J’ai grandi dans les studios de danse. J’ai suivi des cours de ballet, de jazz, de claquettes, d’afro, de hip-hop… Petite, je mélangeais déjà les types de danse qui me plaisaient le plus.

Qu’est-ce que TikTok change pour toi, d’un point de vue créatif?

Évidemment, ça m’aide à propulser ma carrière à cause de la visibilité que ça me procure. Ça me donne une plateforme pour partager mon travail, mais ça a également pour effet de me faire réfléchir davantage à mes intentions comme artiste. J’essaie de ne pas accorder trop d’importance à la perception des autres, mais la plateforme m’aide à penser de manière plus critique. J’essaie de déterminer le message que je veux véhiculer.

Et quel est ce message?

En tant que personne métisse, j’ai constaté à quel point mes abonnés TikTok ont besoin de représentativité, ont besoin d’entendre et de voir leurs histoires. Quand j’ai créé mon solo, intitulé Barely Black, que je pourrais traduire par «Tout juste noire» en français, je ne connaissais personne qui me ressemblait à mon école ou ailleurs. Ce n’est pas que les gens se foutaient de mon vécu comme personne biraciale, mais j’avais l’impression que personne n’était vraiment en mesure de me comprendre. C’est une chance, aujourd’hui, de pouvoir partager ces expériences-là avec mes abonnés et de contribuer à établir un dialogue.