Signes de Terre (Taureau, Vierge, Capricorne)

Ce sont souvent les signes les plus travailleurs du groupe zodiaque; c’est pourquoi les signes de terre ambitieux seront attirés par la synchronisation transparente entre l’appareil Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition et l’appareil Galaxy Watch4 Bespoke Edition2. L’agencement de ces deux appareils high-tech peut être la solution pour ceux qui souhaitent en faire plus: soyez maître de votre journée grâce aux notifications d’appels et de textes, simplifiez la navigation grâce à l’accès à des cartes et optimisez votre bien-être grâce à des fonctions de santé accessibles. De plus, pour une connexion fluide entre les appareils Android, la nouvelle application Wear OS™ App, de Samsung, permet d’accéder facilement à vos applications préférées, même lorsque vous êtes loin de votre téléphone – idéal pour repérer un nouveau café pendant votre course du matin!