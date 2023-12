On donne rendez-vous aux foodies de notre entourage chez Ateliers & Saveurs ou à l’ITHQ. Ateliers & Saveurs, qui compte quatre succursales — trois à Montréal, dont une au Time Out Market, et la dernière à Québec —, offre une pléthore de cours de cuisine et de cocktails dans une ambiance sympathique (on y apprend, entre autres, à faire des pâtes, des makis, des tapas ou un martini sans se casser la tête). L’ITHQ, qui nous accueille dans ses locaux à Montréal, est une école renommée pour son expertise en matière de vins et de spiritueux, en plus de proposer des dégustations et des ateliers de cuisine en partenariat avec la SAQ. Les cours théoriques — pour mieux comprendre toutes les facettes et les subtilités de nos bouteilles — sont également offerts dans plusieurs villes du Québec, de Gatineau à Joliette. De quoi ravir les épicuriens curieux qui veulent tout connaître des plaisirs de la table, du verre à l’assiette!