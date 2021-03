C’est l’heure de l’apéro

Et si on vous disait que l’apéro existe encore? Oui, oui! Un jour, les 5 à 7 entre amis reviendront, c’est promis! Mais en attendant, quoi de mieux que d’écouter les plus grands experts de la province en matière de vins et de spiritueux nous faire leurs suggestions des meilleurs produits d’ici? L’animateur Vincent Sulfite discute avec Véronique Rivest, Michelle Bouffard, Karyne Duplessis Piché, Rose Simard, Lilian Wolfelsberger de la Distillerie de Montréal, et Ève Rainville et Marc Théberge du Domaine Bergeville. Il y a de tout au menu: bulles, spiritueux, vins orange (coucou les milléniaux, on a pensé à vous!) et cafés aromatisés. Assoyez-vous confortablement, servez-vous un petit verre de blanc et laissez entrer la saison des terrasse dans votre salon!

