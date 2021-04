Pourquoi avoir choisi le thème du country pour aborder les peines d’amour?



Parce que j’adore le country! C’est cru, c’est vrai. Il n’y a pas de gants blancs. Il t’a laissée, il t’a fendu le cœur, c’est ça que tu vas dire. Tu m’as laissée, je te déteste tsé! (rires) C’est vraiment l’essence de l’émotion, c’est le cœur qui parle. Je trouvais que c’était vraiment la trame sonore parfaite qui amenait cette espèce d’ambiance de peine d’amour. Au début, je m’attendais à ce que ce soit des balados ayant pour thème Le chien sale! ou La vilaine! mais finalement, ce n’est pas ça du tout. Je me rends compte qu’on les artistes ont plein d’empathie envers eux-mêmes, mais envers l’autre aussi. Et avec le temps, on finit toujours par s’en remettre et on arrive à être capable d’en rire et d’apprendre de nos peines d’amour.

Avec le recul, qu’est-ce que tes propres peines d’amour t’ont apporté?

Ce qui est beaucoup ressorti de mes peines d’amour, c’est à quel point les premières sont intenses, à quel point elles font mal. Puis, on vieillit et on apprend à relativiser, à mieux se connaître même si l’amour demeure toujours aussi puissant. On comprend qu’un cœur peut se cicatriser, et que même si les cicatrices restent là pour longtemps, il peut se remettre à battre pour quelqu’un d’autre.

Est-ce que le fait d’entendre les pires histoires de peines d’amour de tes invités t’a fait revivre de mauvais souvenirs ou cela t’a plutôt aidée à faire la paix avec ces expériences difficiles que tu as vécues?

Peut-être suis-je une cordonnière mal chaussée, parce que ça fait 12 ans que je suis avec le même homme. Je l’aime énormément! Je dois donc avouer que j’ai eu un moment de questionnement. Est-ce que j’ai vraiment le droit de parler de peine d’amour alors que ma vie amoureuse va super bien? Est-ce que ma réalité allait blesser mes invités? Allaient-ils avoir l’impression que je veux leur lancer mon bonheur en plein visage? Mais finalement, je me suis rendu compte que j’avais le droit de parler de peines d’amour puisqu’on en a tous vécues. Il faut dire aussi que mes invités ont un certain recul face à leurs propres peines d’amour. Certains d’entre eux sont venus m’en parler alors que ça fait des années qu’ils sont en couple et heureux. Je crois que le balado essaie aussi de se pencher sur l’amoureux ou l’amoureuse qu’on devient à travers ces peines-là.