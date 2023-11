Okay, c’est mon dernier article lié au bain, je le jure – bien qu’il convienne tout aussi bien aux adeptes de la douche! Ces serviettes de la marque vancouvéroise One Wednesday, fondée par des femmes et fabriquée à partir de coton turc, sont les plus douces et les plus belles qui soient. Elles sont également très absorbantes et ont une allure superbe dans votre salle de bain avec leur texture gaufrée et leur ourlet à franges. L’ensemble comprend deux serviettes de bain, deux serviettes à main et deux gants de toilette, mais vous pouvez acheter une seule serviette pour 60 $.

Prix: 160 $