Choix de l’équipe : 20 idées-cadeaux de Théo Dupuis-Carbonneau

Je me suis achetée cette liseuse l’hiver dernier et ça a été mon meilleur achat de l’année! Elle est compacte, donc se glisse facilement dans à peu près n’importe quel sac, elle est résistante à l’eau (pratique pour la gaffeuse que je suis qui adore lire dans le bain) et elle permet de louer hyper facilement des livres en ligne grâce au service Prêt numérique des bibliothèques du Québec. Je ne m’en passe plus et je n’arrête pas de la recommander à tout le monde autour de moi!

Prix : 200 $