Big Brother CÉLÉBRITÉS

Vous êtes fan de télé-réalité? Big Brother CÉLÉBRITÉS, animé par Marie-Mai, est pour vous! Adaptée du concept américain, l’émission présente des célébrités cohabitant les unes avec les autres, et ce, pendant 13 semaines. L’émission compte entre autres des personnalités telles Geneviève Brone, Rita Baga, Varda Étienne et plus encore. Avec du contenu 7 jours sur 7, c’est divertissement assuré!

À voir dès maintenant sur Noovo.ca