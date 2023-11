All the Light We Cannot See

Les fans du roman All the Light We Cannot See d’Anthony Doerr, lauréat du prix Pulitzer, savaient déjà qu’adapter ce récit qui se passe durant la Seconde Guerre mondiale et qui traite du pouvoir de la connexion humaine ne serait pas une tâche facile. Ils peuvent maintenant voir comment l’équipe créative s’en est tirée dans cette série en quatre parties, réalisée par le Canadien Shawn Levy (Free Guy, Deadpool 3). On y suit une jeune fille française aveugle (Aria Mia Loberti) et un soldat allemand (Louis Hofmann) alors que leurs chemins se croisent vers la fin de la guerre. On peut aussi voir les acteurs Mark Ruffalo et Hugh Laurie en action.

Dès le 2 novembre.