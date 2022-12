White Noise

Le roman White Noise de Don DeLillo, acclamé par la critique, qui raconte l’histoire d’une famille américaine typique des années 80 dont la vie est bouleversée par un nuage noir toxique qui s’installe au-dessus de leur ville, est considéré par beaucoup comme inadaptable à l’écran. Cela n’a pas empêché le cinéaste Noah Baumbach, nommé aux Oscars, d’essayer. Qui sait si sa tentative a réellement fonctionné, mais avec un casting comprenant Adam Driver, Greta Gerwig et Don Cheadle, n’avez-vous pas envie de regarder et de le découvrir ?

Disponible : 30 décembre

Également sur Netflix Canada en décembre 2022:

Disponible le 1er décembre

Dead End

JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean: saison 1, épisodes 25-38

The Masked Scammer

Qala

Troll

LEGO Ninjago: saison 4, partie 1

12 Gifts of Christmas

13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi

Archer: saison 13

Baby Shark’s Big Show!: saison 1

Billy Madison

Blue’s Clues & You! saison 1

Blue’s Clues & You! saison 2

How the Grinch Stole Christmas

It Takes Two

It’s Complicated

LEGO Friends: Holiday Special

Meekah: saison 1

Neighbors

Step Brothers

The Night Before

The United States vs. Billie Holiday

Tyler Perry’s A Madea Christmas

Disponible le 2 décembre



Firefly Lane: saison 2, partie 1

Hot Skull

Lady Chatterley’s Lover

My Unorthodox Life: saison 2

Scrooge: A Christmas Carol

“Sr.”

Supermodel Me: Revolution: saison 1

Warriors of Future

Disponible le 4 décembre

The Blind Side

Space Jam (1996)

Disponible le 5 décembre

Django Unchained

Mighty Express: Mighty Trains Race

The Queen

The Right Kind of Wrong

Disponible le 6 décembre

The Boss Baby: Christmas Bonus

Delivery by Christmas

Sebastian Maniscalco: Is It Me?

Disponible le 7 décembre

Burning Patience

Emily the Criminal

I Hate Christmas

The Marriage App

The Most Beautiful Flower

Smiley

Too Hot to Handle: saison 4

Disponible le 8 décembre

The Elephant Whisperer

In Broad Daylight: The Narvarte Case

Lookism

Disponible le 9 décembre

CAT

Dragon Age: Absolution

Dream Home Makeover: saison 4

Guillermo del Toro’s Pinocchio

How to Ruin Christmas: The Baby Shower

Money Heist: Korea – Joint Economic Area: partie 2

Mortal Kombat (2021)

Disponible le 10 décembre

Alchemy of Souls: saison 1, partie 2

Big Timber: saison 2

Disponible le 11 décembre

Gudetama: An Eggcellent Adventure

Last Chance U: Basketball: saison 2

Single’s Inferno: saison 2

Tom Papa: What A Day!

Disponible le 14 décembre

Don’t Pick Up The Phone

Glitter

I Believe in Santa

Kangaroo Valley

Too Hot to Handle: saison 4

Disponible le 15 décembre

The Big 4

Sonic Prime

Violet Evergarden: Recollections

Who Killed Santa? A Murderville Murder Mystery

Disponible le 16 décembre

A Storm for Christmas

BARDO, False Chronicle of a Handful of Truths

Cook at all Costs

Dance Monsters

Far From Home

Paradise PD: partie 4

Private Lesson

The Recruit

Summer Job

The Volcano: Rescue from Whakaari

Disponible le 18 décembre

Lethal Weapon 2

Lethal Weapon 3

Lethal Weapon 4

Disponible le 19 décembre

Trolley

Disponible le 20 décembre

A Not So Merry Christmas

The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh: partie 1

Disponible le 21 décembre

Disconnect: The Wedding Planner

Emily in Paris: saison 3

I AM A KILLER: saison 4

Disponible le 22 décembre

Alice in Borderland: saison 2

Mathieu Dufour au Centre BELL

Disponible le 23 décembre

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Piñata Masters!

Disponible le 25 décembre

After Ever Happy

Daughter From Another Mother: saison 3

Roald Dahl’s Matilda The Musical

Time Hustler

The Witcher: Blood Origin

Vir Das: Landing

Disponible le 26 décembre

Treason

Disponible le 27 décembre

Chelsea Handler: Revolution

Disponible le 28 décembre

7 Women and a Murder

A Night at the Kindergarten

The Circle: saison 5

Stuck with You (Netflix Film)

Disponible le 29 décembre

Brown and Friends

Rise of Empires: Ottoman: saison 2

Disponible le 30 décembre

Alpha Males (Netflix Series)

Chicago Party Aunt: partie 2

La Reina del Sur: saison 3

Secrets of Summer: saison 2

Those Who Wish Me Dead

White Noise

Disponible le 31 décembre

Best of Stand Up 2022

