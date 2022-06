Netflix Canada: 5 nouveautés à voir cette semaine

Keep Sweet: Pray and Obey

Il est permis de penser que ce documentaire alliant True Crime et secte va cartonner… On y raconte les abus du leader polygame et fondamentaliste de l’église de Jésus Christ et des Saints des derniers jour, le tyrannique et pseudo prophète Warren Jeffs. Ses disciples – dont de nombreux les enfants, plus de 400 – on subit au fil des ans et jusqu’en 2008 des abus sexuels physiques et psychologiques dans l’enceinte de l’organisation, située dans l’ouest du Texas. Divisé en quatre parties, le documentaire regorge d’images d’archives pour appuyer le récit de cette sordide affaire.

À voir dès le 8 juin.