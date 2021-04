Netflix Canada: 5 nouveautés à voir cette semaine

The Stand In

Une comédienne (Drew Barrymore), obligée par un juge d’aller en centre de désintoxication, envoie sa doublure de film à sa place. Celle-ci lui ressemble évidemment comme deux gouttes d’eau et commence à aimer l’idée de devenir une star du jour au lendemain. Au casting, on retrouve aussi Lena Dunham et Michael Zegen, qui joue Joel Maisel dans l’excellente série The Marvelous Mrs. Maisel, disponible sur Prime Video.

À voir dès maintenant.