Firefly Lane (saison 1)

Basée sur le roman Firefly Lane, de Kristin Hannah, la série dévoile l’amitié entre Tully et Kate, qui se forme et évolue au cours de trois décennies. On y retrouve avec plaisir Katherine Heigl et Sarah Chalke, que les fans reconnaîtront de Grey’s Anatomy et de Scrubs.

À voir dès le 3 février.