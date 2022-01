Netflix Canada: 5 nouveautés à voir cette semaine

The Woman in the House Across the Street From the Girl in the Window (saison 1)

Dépressive, Anna (Kristen Bell) regarde la vie défiler depuis la fenêtre de sa

maison. Lorsqu’un bel homme (Tom Riley) et sa fille emménagent en face de

chez elle, les choses semblent pouvoir s’améliorer… jusqu’à ce qu’Anna soit

témoin d’un meurtre. Mais a-t-elle bien vu? Certes, on a l’impression d’avoir déjà entendu ce scénario à multiples reprises (ça nous évoque notamment The

Woman in the Window et The Girl on the Train) mais ça ne nous empêchera pas de regarder cette série!

À voir dès le 28 janvier.

