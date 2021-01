Call My Agent! (saison 4)

La série française Call My Agent! – que les Hexagonaux connaissent sous le nom de Dix pour Cent – revient enfin sur Netflix. C’est l’occasion de retrouver nos agents d’acteurs préférés, alors que l’agence d’ASK est en pleine crise. Au casting étoilé? Charlotte Gainsbourg, Jean Reno et Sigourney Weaver qui jouent leur propre rôle (ou presque). On est fan!

À voir dès le 21 janvier.