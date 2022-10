Tous les titres sur Netflix Canada en Octobre 2022

Disponible le 1 octobre

Barbie: It Takes Two: Saison 2

Buddy Games

Home Again

Hostel

Johnny English Reborn

Jurassic Park III

Jurassic World

The Lost World: Jurassic Park

Premium Rush

The Reader

Saw

Saw II

Saw IV

Saw V

Saw: Le dernier chapitre

Sing

Spell

Split

Spontaneous

Vicky Christina Barelona

Disponible le 2 octobre

The Conjuring

Forever Queens (Série Netflix)

Seven

The Shawshank Redemption

The Witches (1990)

Disponible le 4 octobre

Hasan Minhaj: The King’s Jester (Comédie Netflix)

Disponible le 5 octobre

Bling Empire: Saison 3 (Série Netflix)

High Water (Série Netflix)

Jumping from High Places (Film Netflix)

Mr. Harrigan’s Phone (Film Netflix)

Nailed It!: Saison 7 (Série Netflix)

The Fight for Justice: Paolo Guerrero (Série Netflix)

The Trapped 13: How We Survived The Thai Cave (Documentaire Netflix)

Togo (Film Netflix)

Disponible le 6 octobre

Aftershock: Everest and the Nepal Earthquake (Documentaire Netflix)

Grey’s Anatomy: Saison 18

The Joys and Sorrows of Young Yuguo (Documentaire Netflix)

Disponible le 7 octobre

Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes (Documentaire Netflix)

The Coroner: Saison 4

Derry Girls: Saison 3 (Série Netflix)

Doll House (Film Netflix)

Glitch (Série Netflix)

Kev Adams: The Real Me (Comédie Netflix)

Luckiest Girl Alive (Film Netflix)

Man on Pause (Série Netflix)

The Midnight Club (Série Netflix)

The Mole (Série Netflix)

Oddballs (Netflix Famille)

Old People (Film Netflix)

The Redeem Team (Documentaire Netflix)

TIGER & BUNNY 2 Partie 2 (Anime Netflix)

Disponible le 10 octobre

Spirit Rangers (Netflix Famille)

Disponible le 11 octobre

The Cage (Série Netflix)

DEAW#13 Udom Taephanich Stand Up Comedy Show (Comédie Netflix)

Iliza Shlesinger: Hot Forever (Comédie Netflix)

Island of the Sea Wolves (Documentaire Netflix)

Murdoch Mysteries: Saison 15

Disponible le 12 octobre

Belascoarán, PI (Série Netflix)

Blackout

Easy-Bake Battle (Série Netflix)

Forsaken

The Nut Job 2: Nutty by Nature

The Nutty Boy (Netflix Famille)

Wild Croc Territory (Série Netflix)

Zero Dark Thirty

Disponible le 13 octobre

Dead End: Paranormal Park: Saison 2 (Netflix Famille)

Exception (Anime Netflix)

The Playlist (Série Netflix)

The Siege: Saison 1

The Sinner: Saison 4: Percy

Someone Borrowed (Film Netflix)

Sue Perkins: Perfectly Legal (Série Netflix)

The Watcher (Série Netflix)

Disponible le 14 octobre

Black Butterflies (Série Netflix)

The Curse of Bridge Hollow (Film Netflix)

Everything Calls for Salvation (Série Netflix)

Holy Family (Série Netflix)

Mismatched: Saison 2 (Série Netflix)

Take 1 (Série Netflix)

Disponible le 15 octobre

Blippi’s Spooky Spell Halloween

Despicable Me

Despicable Me 2

Identity Thief

Knocked Up

Les Misérables (2012)

Minions

The Girl on the Train

Tom and Jerry

Under the Queen’s Umbrella (Série Netflix)

Disponible le 16 octobre

Blade

Blade II

Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed

Disponible le 17 octobre

Waffles + Mochi’s Restaurant (Netflix Famille)

Disponible le 18 octobre

Gabriel Iglesias: Stadium Fluffy Live From Los Angeles (Comédie Netflix)

LiSA Another Great Day (Documentaire Netflix)

Somebody Feed Phil: Saison 6 (Série Netflix)

Unsolved Mysteries: Volume 3 (Série Netflix) (Nouveaux épisodes toutes les semaines)

Workin’ Moms: Saison 6

Disponible le 19 octobre

The Green Glove Gang (Série Netflix)

Love Is Blind: Saison 3 (Série Netflix) (Nouveaux épisodes toutes les semaines)

Notre-Dame (Série Netflix)

The School for Good and Evil (Film Netflix)

The Stranger (Film Netflix)

Toys of Terror

Disponible le 20 octobre

Yellow Rose

Disponible le 21 octobre

28 Days Haunted (Série Netflix)

Barbarians II (Série Netflix)

Descendant (Documentaire Netflix)

From Scratch (Série Netflix)

High: Confessions of an Ibiza Drug Mule (Série Netflix)

ONI: Thunder God’s Tale (Netflix Famille)

Disponible le 22 octobre

LOL Surprise! Winter Fashion Show

Disponible le 23 octobre

Franco Escamilla: Eavesdropping (Comédie Netflix)

Disponible le 24 octobre

The Chalk Line (Film Netflix)

Disponible le 25 octobre

Barbie Epic Road Trip (Netflix Famille)

Fortune Feimster: Good Fortune (Comédie Netflix)

Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities (Série Netflix)

Unsolved Mysteries: Volume 3 (Série Netflix) (Nouveaux épisodes toutes les semaines)

Disponible le 26 octobre

Fugitive: The Curious Case of Carlos Ghosn (Documentaire Netflix)

The Good Nurse (Film Netflix)

Hellhole (Film Netflix)

Love Is Blind: Saison 3 (Série Netflix) (Nouveaux épisodes toutes les semaines)

Robbing Mussolini (Film Netflix)

Disponible le 27 octobre

Cici (Film Netflix)

Daniel Spellbound (Netflix Famille)

Dubai Bling (Série Netflix)

Earthstorm (Documentaire Netflix)

Family Reunion: Partie 5 (Netflix Famille)

Romantic Killer (Anime Netflix)

Disponible le 28 octobre

All Quiet on the Western Front (Film Netflix)

The Bastard Son & The Devil Himself (Série Netflix)

Big Mouth: Season 6 (Série Netflix)

Drink Masters (Série Netflix)

I AM A STALKER (Documentaire Netflix)

If Only (Série Netflix)

My Encounter with Evil (Documentaire Netflix)

Wendell & Wild (Film Netflix)

Wild is the Wind (Film Netflix)

Disponible le 29 octobre

Deadwind: Saison 3 (Série Netflix)