The Wonder

Après avoir décroché des rôles dans Black Widow et Don’t Worry Darling, Florence Pugh et de retour dans un nouveau film. The Wonder est une adaptation du roman du même nom d’Emma Donoghue, dans lequel l’actrice joue le rôle d’une infirmière anglaise de 1862. Elle doit se rendre dans un village irlandais isolé, pour enquêter sur une jeune fille qui reste mystérieusement en vie malgré le fait qu’elle ait arrêté de manger. Une histoire troublante et mystérieuse.

Disponible le 16 novembre 2022.

1899

Si vous avez aimé le thriller de science-fiction Dark, alors la série 1899 est faite pour vous. L’histoire mystérieuse se déroule à bord d’un navire qui navigue sur l’océan Atlantique. Tout d’un coup, le navire rencontre de manière inattendue un deuxième bateau flottant à la dérive et c’est à ce moment que le voyage des passagers prend une tournure cauchemardesque.

Disponible le 17 novembre 2022.

Christmas With You

Vous ne pensiez pas qu’il n’y aurait qu’une seule comédie romantique de Noël ce mois-ci, n’est-ce pas? Christmas With You suit la pop star Angelina (Aimee Garcia) qui, au bord de l’épuisement professionnel, décide de surprendre une jeune fan (Deja Monique Cruz) qui a le souhait de la rencontrer pour Noël. Bloquée par la tempête de neige, il se pourrait qu’Angelina trouve également le véritable amour avec le père dévoué de sa fan (Freddie Prinze Jr.).

Disponible le 17 novembre 2022.

Dead to Me (Saison 3)

Christina Applegate et Linda Cardellini forment un duo de télévision de rêve, mais malheureusement, la troisième saison longtemps retardée de Dead to Me sera également la dernière. Dans la saison précédente on assistait à l’accident de voiture des meilleures amies, causé par un Ben (James Marsden) totalement ivre. Il se trouve que c’est également le frère jumeau du cruel (et mort) fiancé de Judy (Cardellini). La troisième saison devra faire face aux retombées de cet accident, ainsi qu’à tous les secrets que la paire a du mal à garder.

Disponible le 17 novembre 2022.

Slumberland

Par le directeur de Hunger Games: Catching Fire and Mockingjay, ce film fantastique vous transportera dans un monde de rêve, où tout est possible. Alors qu’elle doit s’adapter à une nouvelle vie, une jeune fille (Marlow Barkley) découvre qu’elle peut voyager à travers ses rêves. Avec l’aide de Flip (Jason Momoa), un hors-la-loi excentrique, elle tente de fuir ses cauchemars et de retrouver son père dans ce monde étrange. À regarder en famille !

Disponible le 18 novembre 2022.

Wednesday

Si quelqu’un devait ramener La Famille Addams sur notre écran, Tim Burton semble être le choix évident. La série Wednesday (Mercredi) se concentre sur la fille de la famille (Jenna Ortega) alors qu’elle commence l’école à l’excentrique Nevermore Academy. C’est là que Wednesday doit naviguer dans l’adolescence et se faire des amis, tout en enquêtant sur une série de meurtres. Catherine Zeta-Jones joue la matriarche de la famille Morticia, Luis Guzmán est le patriarche Gomez, Fred Armisen est l’oncle Fester, Gwendoline Christie est la directrice de l’école (et ancienne ennemie de Morticia) Larissa Weems et Christina Ricci (qui a joué Wednesday dans les années 90) a également un rôle mystère dans la série.

Disponible le 23 novembre 2022.