Dolly Parton’s Christmas on the square

On se met doucement dans l’esprit des fêtes grâce à cette comédie musicale mettant en vedette la star de la country, Dolly Parton. Une femme riche et sans pitié (jouée par l’excellente Christine Baranski) retourne dans son village et tente d’expulser tous les habitants pour pouvoir vendre le terrain. Réaliste? Pas vraiment, mais on n’en demande pas plus d’un film de noël!

À visionner dès le 22 novembre.