C’est la semaine prochaine que tout va se jouer. Les quatre drag finalistes de la saison 3 de Canada’s Drag Race — Gisèle Lullaby, Kimmy Couture, Jada Shada Hudson et Miss Fiercalicious — iront assurément jusqu’au bout! Toutefois, avant de savoir qui sera couronnée grande gagnante de cette 3e saison, les finalistes doivent relever un dernier défi de création en partenariat avec MADE | NOUS.

MADE | NOUS a mis les finalistes au défi de montrer leur amour pour les films et les émissions de télévision canadienne en transformant des t-shirts MADE | NOUS en quatre looks différents et originaux. « Il s’agit d’une cause à laquelle nous nous rallions beaucoup », déclare Gisèle Lullaby. « Pouvoir se voir à la télévision et dans les cinémas du pays, c’est savoir que nous existons avec fierté ! J’aime le contenu créé au Canada, puisqu’il est produit par des gens d’ici et pour des gens comme nous ! »

La campagne MADE | NOUS, qui a fait l’objet du mini-défi mémorable de la semaine dernière, fait la promotion des créateurs canadiens de tous les horizons et de toutes les communautés, et célèbre la diversité et l’étendue de la télévision, du cinéma, des jeux vidéo et des médias numériques réalisés ici au Canada. « Des émissions comme Canada’s Drag Race permettent à des personnes homosexuelles de tous horizons de partager leurs histoires sur une plateforme mondiale, mettant en relation des personnes qui ont vécu des expériences similaires », ajoute Miss Fiercalicious.

Zoom sur les quatre créations MADE | NOUS