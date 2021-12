The Three-Body Problem

Alexander Woo – qui a écrit plusieurs épisodes de la série True Blood – et David Benioff et D. B. Weiss – créateurs de Game of Thrones – ont choisi d’unir leurs forces pour concevoir une série de science-fiction, basée sur la trilogie éponyme de l’écrivain chinois Liu Cixin, The Three-Body Problem. Le thème? Le premier contact entre humains et extraterrestres et le conflit qui s’ensuivra. Pour l’instant, aucune date de sortie n’a été encore révélée, mais la rumeur court que la série verra le jour vers la fin de 2022.

Date de sortie en attente.