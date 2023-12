CB : C’est intéressant parce que quand j’ai vu le premier volet des Trois Mousquetaires, je me suis dit: « C’est tourné comme un James Bond, mais à la sauce mousquetaire. » Vous avez fait partie d’un James Bond (Casino royale). Avez-vous la même impression ?

EG : Je comprends ce que vous voulez dire. J’ai réalisé avec cette production française qu’on n’avait rien à envier aux américains. Il y a dans ce film un rythme, une caméra immersive. On sent la fièvre, la tension. On transpire avec les acteurs. Aussi, dans les films de James Bond, il y a toujours des complots, des manigances, des méchants et, en plus, je joue le rôle d’une espionne.

CB : Vous dites que vous n’êtes pas comme Milady dans la vie de tous les jours. Votre personnalité est loin du personnage. Comment se fait-il que votre casting se résume souvent à des femmes plus grandes que nature, des séductrices, tout ce que vous n’êtes pas ?

EG : C’est marrant parce que lorsque je suis arrivée à l’école d’art dramatique, à Paris, j’étais extrêmement timide. Ma professeure m’avait donné comme exercice de d’endosser certains des rôles pour me sortir de ma coquille comme ceux de Lady Macbeth, Cléopâtre, Marie Tudor, Victor Hugo. J’ai trouvé une certaine jubilation à jouer des gens assez extrêmes qui sont vraiment très puissants. Ça m’a beaucoup aidé.

CB : Parlez-moi un peu de votre entraînement. J’ai cru comprendre que ça avait été assez ardu.

EG : Oui mais c’était super, j’ai adoré. C’est ce que j’ai préféré. Imaginez le luxe du métier d’acteur quand on vous paye des entraîneurs, super calés, gratuitement en plus ! Bizarrement, les entraînements, ça aide à trouver une certaine force intérieure du personnage.

Au début, on se sent maladroit. On fait des gestes de base. Et par la suite, on nous apprend à bouger correctement, on essaye de vous trouver une chorégraphie crédible qui fonctionne. Dans le cas de Milady, on voulait un style un peu différent. Je suis une grande fan de films asiatiques. Je me disais: « Est-ce qu’on peut inventer peut-être une technique d’un combat double épées? On imaginait qu’elle avait voyagé à travers le monde. Qu’elle connaissait ce mouvement. C’était marrant!