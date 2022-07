Last night in Soho

Edgar Wright, réalisateur de Shaun of the Dead et Scott Pilgrim vs. the World, nous revient avec ce film d’horreur psychologique léché dans lequel une jeune styliste a le pouvoir de revisiter les années 1960 à Londres dans ses rêves, mais ce monde glamour se révèle sombre. L’esthétique rétro du film est réjouissante et il est difficile de manquer l’hommage au classique de l’horreur italien Suspiria de Dario Argento lorsque les éclairages tournent au rouge et au bleu. Toutefois, soyez averti.e.s, le morale de l’histoire quant à la masculinité toxique nous semble un peu appuyée.

Dès le vendredi 22 juillet.

