Alors qu’on apprenait récemment que Lady Whistledown et le clan Bridgerton seraient de retour le 25 mars prochain sur Netflix, le diffuseur a dévoilé ce matin les toutes premières séquences de ce nouveau chapitre dont Anthony, l’aîné des Bridgerton, sera la vedette.

« Did you miss me? » entendons-nous d’entrée de jeu par nulle autre que Lady Whistledown. Romance, drame et secrets seront une nouvelle fois au rendez-vous!

Découvrez ce que réserve la deuxième saison de la série romantico-historique!

