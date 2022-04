Jouer avec le boss

En plus d’interpréter le personnage principal d’une télésérie pour la toute première fois, l’acteur de 28 ans ajoute un nouvel élément à sa feuille de route, soit celui de partager l’écran avec le producteur de la série, Louis Morissette. Une entreprise délicate et singulière? Plutôt tout le contraire, selon Antoine. «C’était ma-la-de!, insiste-t-il. Louis, quel homme extraordinaire! C’est un bon producteur, un excellent leader, et il a fait une super job d’acteur sur la série. Je dois avouer que j’étais un peu stressé au départ, car mon personnage est en conflit avec le sien. C’était d’être frondeur avec le boss du show.» Antoine pousse un rire timide et poursuit: «Grâce à Louis, j’ai aussi eu droit à quelques petits passe-droits lors du tournage. Il m’a permis de faire une autre prise, alors que le temps manquait, prise que personne sur le plateau n’aurait autorisée s’il n’avait pas été là. Il souhaitait que je sois satisfait du résultat. C’est un homme d’une grande sensibilité.»

Manuel de la vie sauvage, à voir dès maintenant, à 20 h, à Séries Plus.

