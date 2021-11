Réalisée par Marc-André Chabot (Le Poing J, Un an avec Céline, L’enfer c’est nous autres), C’est cool d’aimer Céline Dion explore — à l’aide du regard de personnalités qui la louangent — la fascination qu’ont les milléniaux et de la génération Z pour la chanteuse de renommée mondiale.

S’ayant taillé une place de choix dans la communauté artistique, au fil des années, Céline Dion est devenue une icône en plus d’un symbole par sa voix unique et par son style. Chaque épisode de la mini-série couvre un thème – qui visite « le rêve, le glam et la nostalgie » –auquel les invités et les téléspectateurs peuvent s’identifier.

Les sœurs Magalie et Eugénie Lépine-Blondeau, Marie-Mai, Mathieu Dufour, Alicia Moffet, Jean-Philippe Dion, Isabelle Racicot, Sonia Benezra, Laurent Turcot et Eman font partie des intervenants qui échangent sur les influences de la vedette planétaire dans l’univers socioculturel québécois et international.

Psitt! Notre éditrice Sophie Banford fait partie de la série!

