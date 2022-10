Claudia porte une robe h:ours, des sous-vêtement Baserange, des bagues LLY Atelier et boucles d’oreilles Captive Atelier.

Photographie Garrett Naccarato

Direction de création Olivia Leblanc

Stylisme Olivia Leblanc et Laurence Morisset

Graphiste sénior Samantha Puth

Coiffure Nicolas Blanchet (FOLIO, avec des produits Oribe)

Maquillage et manucure Maïna Militza (FOLIO, avec des produits Milk Makeup)

Production Pénélope Lemay

Assistante à la production Sandrine Cormier

Assistants à la photographie Jean-Christophe Jacques et Renaud Lafrenière

Assistante au stylisme Max McRitchie

