En amour, vous êtes séduit par…

Les petites attentions. Quand l’être aimé fait quelque chose pour toi et que tu sais que c’est vraiment pour toi, uniquement, par amour!

Votre designer chouchou…

J’adore l’esthétisme et la vision artistique de Thierry Muggler. Pour mes costumes, c’est le désigner montréalais POE qui m’habille.

Le défaut que vous ne pardonnez pas…

Le mensonge. Disons que c’est plus difficile à digérer que bien des choses.

Vous ne quittez jamais la maison sans…

Avoir oublié quelque chose! Bien beau être une personne assez organisée, je peux être aussi tête en l’air et ne plus trouver mon cellulaire, mes clés, mon porte-feuille, name it!

Votre restaurant favori…

Pas le plus grand fan des grands restaurants cinq services avec trop d’ustensiles (lire ici : cheap date!). Je dirais qu’un bon vieux St-Hubert, c’est toujours plaisant.

Votre petit geste pour sauver la planète…

J’essaie de recycler le plus de choses possibles et de privilégier des produits sans emballage. J’aime aussi trouver une seconde vie à des costumes et des tissus.

La pièce que vous préférez dans votre garde-robe…

Ma robe « Montréal », portée à la finale de Canada’s Drag Race, au Cabaret Mado.

En ce moment, vous rêveriez d’être…

Dans un studio de musique, en train de préparer mon premier album solo. Un jour, un jour!

La première personne à qui vous avez pensé ce matin…

Mon chum. Il est parti et je dormais encore, je ne me suis pas réveillé à son départ, contrairement à d’habitude.

Vos amis diraient de vous que vous êtes…

Occupé et toujours en train de faire quelque chose. Je suis souvent entre 4 et 5 projets. C’est très rare que je ne pense à rien.

Votre dernière découverte musicale…

Amay Leoni, autrefois « Amé ». Elle vient de lancer un nouvel album et le son est hallucinant.

Votre produit de beauté essentiel…

J’adore le crayon à yeux « cuir » de la marque Personnelle. C’est la teinte idéale pour tracer ses sourcils, pas trop foncés, pas trop pâles.

Le dernier texto que vous avez reçu…

Il vient de ma gérante Christine. On s’écrit et se parle tous les jours. Allô, Christine!

Le film qui vous a le plus marqué…

Dancer in the Dark avec Bjork. C’est tellement bon et troublant en même temps. Ouf!

Votre juron favori…

Câaaaaaaaaaaalace!

Les gens seraient surpris d’apprendre de vous que…

J’ai voyagé dans beaucoup, beaucoup de pays, dans le cadre de mes études, mon travail et pour le plaisir également. On ne sait pas trop quand ce sera possible de le faire à nouveau, mais on a bien hâte!

La cause qui vous mobilise…

Je suis très sensible à toutes les questions liées à la diversité sexuelle et de genre. Aussi, en cette période des fêtes, je m’implique avec La Guignolée des médias.

Le conseil que vous auriez aimé recevoir il y a 10 ans…

C’est correct de dire non de temps en temps. Aussi, paye tes tickets parce que tu vas avoir une ruelle à ton nom d’ici dix ans!

Votre émoticône favori…

Ça se joue entre l’émoji de crotte et celui de hot-dog. Aucun lien entre les deux.

Le balado auquel vous êtes accro…

2Fixfslematin. Queer, revendicateur et rigolo. Que demander de plus!

À l’apéro, vous commandez…

Des bulles, des bulles, des bulles. J’adore les bulles!

L’odeur qui vous émeut le plus…

Je vais te dire, c’est assez rare qu’une odeur m’émeuve! J’aime bien quand ça sent le bois, les épines, la nature.

Votre compte Instagram chouchou…

Celui des memesgais me fait mourir de rire. C’est tellement niaiseux et toujours « on point » en même temps.

La personne qui vous inspire le plus…

J’ai beaucoup d’admiration pour Safia Nolin, son sens de la justice est inspirant. Aussi, elle utilise souvent ses plateformes pour élever les voix des personnes marginalisées et n’a pas peur de ses opinions.

Si vous pouviez inviter trois personnes, vivantes ou décédées, pour un repas mémorable…

Michelle Obama, Lady Gaga et Mathieu Dufour. Me semble qu’on aurait un repas assez mémorable!

La 20e Guignolée des médias aura lieu du 23 novembre au 24 décembre 2020. Les dons en argent et en denrées non périssables récoltées lors de cette campagne permettent à des milliers de Québécois et à leur famille de vivre la période des Fêtes dans la dignité. On peut faire des dons en argent dans la région de notre choix à guignolee.ca ou en textant le mot NOEL au 20222 pour un don de 10 $. On peut aussi faire des dons en denrées non périssables dans les pharmacies Jean Coutu, les épiceries Maxi et Provigo et auprès des courtiers immobiliers Via Capitale.

