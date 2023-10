« As-tu une voiture? À tout hasard, aimerais-tu aller voir Marie-Mai dans son coin? Si oui, elle habite à Saint-Sauveur », me propose l’attaché de presse de la chanteuse. Oh ! la belle idée, au pied levé, mais je ne possède pas de véhicule ni de permis de conduire (tout comme Marie-Mai, d’ailleurs!). Qu’à cela ne tienne : je suis prête pour l’aventure et m’achète un billet pour le premier autobus, direction les Laurentides.

TOUT EN SIMPLICITÉ

«As-tu encore besoin de temps pour te préparer? Je suis un peu d’avance; je peux revenir plus tard si tu veux», me lance une voix plus que familière. Je lève les yeux de mon écran d’ordinateur: devant moi, dans le hall du Manoir Saint-Sauveur se tient Marie-Mai, vêtue d’un simple short en jean et d’un chemisier blanc en lin, une tenue de choix pour affronter cette matinée caniculaire.

La chanteuse m’invite gentiment à m’asseoir un peu plus loin, dans le lounge de l’hôtel, où elle a ses habitudes. «Je viens souvent ici pour écrire», me lance-t-elle tout naturellement. «L’hiver, je m’installe devant le foyer avec un thé; c’est super tranquille et inspirant.»

Pendant qu’on s’installe, Marie-Mai se confie spontanément sur la rentrée scolaire de sa fille Gisèle, âgée de six ans. «Je garde un souvenir sensible de ma propre scolarité, alors je fais beaucoup de projections sur Gigi», avoue la jeune maman, qui vit avec un TDAH, trouble qui n’était cependant pas encore diagnostiqué lorsqu’elle était écolière. «Même enfant, ça n’a jamais été facile pour moi de rentrer dans le cadre. On m’a longtemps fait me sentir inadéquate. Même si ma fille adore l’école, qu’elle est super curieuse, je dois avouer que les souvenirs de mon primaire me rendent très protectrice de son bien-être.»

Depuis la vente de sa vaste demeure de Saint-Sauveur, dont le public a pu suivre les rénovations dans le documentaire Chez Marie-Mai (Canal Vie, 2020), la chanteuse et sa fillette occupent un petit condo épuré. «Je n’avais plus envie de toute la charge mentale qui vient avec l’entretien d’une maison. Plus tu vis dans un grand espace, plus tu accumules des affaires», affirme celle qui loue également un appartement à Montréal. «À Saint-Sauveur, je fais tout à pied, je suis proche de la nature et je reste tout près de Dave [David Laflèche, le papa de Gisèle]. Mais surtout, ici, je vis avec le moins d’objets possible. Cet espace plus humble me fait énormément de bien au quotidien.»