J’ai rendez-vous à 19h; je suis déjà en retard.

De Rosemont au Plateau-Mont- Royal, je presse le pas, sans me soucier de ma démarche ridicule de spaghetti trop cuit. Je m’en fiche; je ne veux pas faire attendre mon amie. En passant devant une terrasse, j’entends la voix mélodieuse de mon petit Clou-de-rien-du-tout se faufiler jusqu’à moi. Clou, c’est Claudia Bouvette. Une petite femme en forme de clou de finition qui, par une curieuse force de la nature, arriverait à supporter le poids d’une bonne collection d’enclumes.

C’est elle que je vais rencontrer. «Drôle de synchronicité», que je me dis en l’écoutant une dernière seconde, avant de prendre conscience qu’il n’y a là aucun élément ésotérique; Claudia est partout, et avec raison! Lascive, elle chante «Am I going crazy, am I going insane?» C’est plus fort que moi: j’ai beau savoir que tout est une question de perspective et d’angle mort, je ne peux pas m’empêcher de me demander ce qu’une fille comme elle peut bien virer crazy about!

La première fois que j’ai rencontré Claudia, c’était au Rendez-vous panquébécois, la finale de Secondaire en spectacle. Ensemble, nous représentions la délégation de la Montérégie. Elle avait gagné sa place avec une composition musicale, et moi, avec un sketch d’humeur sur l’actualité. Rétrospectivement, ça donne presque envie de croire en la fatalité. J’avais 14 ans et, comme la plupart des victimes de la puberté, je traversais la période la plus ingrate de ma vie. Claudia, quant à elle, n’a jamais eu à devenir cool: elle l’a toujours été.