Qu’est-ce qui t’a donné envie d’interpréter cette femme au métier si particulier?

Toutes les intentions de mon personnage sont bonnes. Cela dit, son collègue et elle disent des phrases tellement protocolaires, et moi, dans la vie, quand le gros bon sens n’a plus sa place, ça me rend folle! Quand tu te dis: «Attends un peu, ton protocole vient vraiment fucker la patente; est-ce qu’on peut simplement communiquer, toi et moi?» Cette pièce est une espèce de satire de la bureaucratie et de son côté aseptisé devant les drames humains. Ce non-dialogue aura raison de mon personnage. Elle finira par enfreindre les règles. J’aime voir l’humanité émerger derrière le protocole.

Qu’as-tu pensé du texte de Debbie Tucker green lorsque tu l’as lu pour la première fois?

Après six pages, j’ai su que j’allais dire oui. Le rythme de l’écriture m’impressionnait vraiment et je me disais que ça allait être tout un travail! J’aime ce genre de défi en tant qu’actrice. Et cet hyperréalisme-là me plaît énormément au théâtre. Plus je vois de spectacles, plus je me rends compte que c’est ça qui vient me toucher. Je me reconnais [dans les personnages], je reconnais les gens autour de moi et je me dis que si ma petite vie banale est représentée au théâtre, elle ne doit pas être si banale que ça. (Rires)