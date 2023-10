Une princesse, une impératrice, un mannequin, une autrice du 19e siècle, un fantôme, une chanteuse pop, un extraterrestre punk rock… À seulement 24 ans, l’actrice américaine Elle Fanning a déjà incarné plus de 60 personnages marquants. En poussant la porte de sa suite d’hôtel à New York, où je suis venue l’interviewer au sujet de son dernier rôle, celui d’égérie du nouveau parfum de Paco Rabanne, Fame, je me demande à quoi ressemble la vraie Elle. Grande, calme, belle comme le jour dans sa robe longue en satin blanc et sa chevelure blond soleil lissée, elle m’accueille au salon en affichant un sourire sincère, le genre d’expression qu’on réserve aux amis. C’est l’effet Elle Fanning, que je comprendrai au fil de notre entretien.

À PROPOS DE LA CÉLÉBRITÉ…

«La notoriété est un concept intéressant avec lequel j’entretiens une relation plutôt saine — merci à la présence de mes parents, de ma grande sœur, Dakota, et de mes amis! —, d’autant plus que je suis connue depuis que j’ai deux ans, âge auquel j’ai commencé à jouer au grand écran. Je ne connais donc pas d’“avant”. Comme la plupart des enfants célèbres, j’aurais parfois rêvé de pouvoir sortir en toute liberté, sans que tout le monde sache qui je suis et où je vais. En même temps, ma carrière m’envoie fouler des tapis rouges à Cannes et ailleurs dans le monde, et ça, c’est génial, surtout que je m’y sens à ma place, comme si ces lieux me permettaient de montrer ma personnalité, et non pas celle de mes personnages. D’ailleurs, c’est la raison pour laquelle j’aime autant donner des entrevues: ça me permet, d’une certaine façon, de me réapproprier ma personne.»

À PROPOS DE SA COLLABORATION AVEC PACO RABANNE…

«Quel rêve que de devenir l’égérie du parfum Fame et d’accéder au rang sélect de muse du couturier, comme l’ont fait Jane Fonda, Audrey Hepburn, Brigitte Bardot et Françoise Hardy avant moi! J’aime tout ce que cette griffe produit: les robes métallisées signatures, les sacs à main ludiques, les bijoux clinquants qui mélangent l’or et l’argent, le mix de rock glamour et de douceur qui émane de chaque pièce… Bien que je sois très féminine, j’aime porter les créations du designer, qui me font l’effet d’une armure.»