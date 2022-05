Il est neuf heures du matin à Los Angeles. C’est l’heure de ma rencontre Zoom avec Charlize Theron. Sa voix est claire, pure, joyeuse. A-t-elle un sourire aux lèvres? Je ne le sais pas, puisque l’actrice préfère qu’on se parle à caméra fermée.

Pour ses nombreux fans, Charlize Theron est l’incarnation de la beauté et de la féminité, transformée en déesse éthérée pour le parfum J’adore de Dior. Dans la nouvelle campagne Chronomat de Breitling, elle est une femme engagée – ce qui est très près de sa réalité. Aux côtés de la danseuse étoile afro-américaine Misty Copeland et de l’actrice chinoise Yao Chen, elles forment un trio de femmes de tête qui brisent les règles et déjouent les stéréotypes.

Depuis 2009, Charlize Theron est une ambassadrice respectée des Nations unies et une militante infatigable engagée dans les questions sociales. En 2007, elle a créé sa propre fondation, le Charlize Theron Outreach Project for Africa, qui soutient la jeunesse africaine dans la lutte contre le VIH/sida, notamment. L’année dernière, son organisation caritative a lancé Together for Her, une campagne mondiale contre la violence domestique, fléau qui a augmenté de manière significative pendant la pandémie. Theron défend également la communauté LGBTQIA+, ayant déclaré par le passé qu’elle ne se remarierait pas tant que le mariage homosexuel ne serait pas légalisé partout aux États-Unis. Elle s’est aussi exprimée pendant le mouvement #MeToo, révélant courageusement sur la National Public Radio qu’elle avait été harcelée sexuellement par un réalisateur il y a de ça quelques années.

En matière de films, Theron est tout autant dans l’action. Elle casse la baraque dans Atomic Blonde (dont la suite a déjà été annoncée), dans Mad Max, Fury Road et dans Fast & Furious #9. Dans The Old Guard, elle incarne une immortelle stylée à la forme physique incroyable. Polyvalente, elle a aussi brillé dans des rôles plus exigeants, demandant parfois d’elle une transformation complète. En 2004, elle remporte un Oscar, un Golden Globe et un Ours d’argent pour son rôle dans Monster de Patty Jenkins, qui relate l’histoire de la tueuse en série Aileen Wuornos. À l’écran, l’actrice était méconnaissable, complètement changée. En 2018, elle a récidivé dans Tully de Jason Reitman, pour incarner une jeune mère: «Dans la quarantaine, les transformations physiques drastiques sont plus difficiles que dans la vingtaine, c’est certain!» En 2019, elle a joué dans le drame Bombshell, qu’elle a co-produit, pour lequel elle a été nommée de nouveau pour un Oscar. Bientôt, l’actrice se mettra dans la peau de Lady Lesso, la doyenne du Mal dans le conte de fées School for Good and Evil basé sur les romans éponymes de Soman Chainani et réalisé par Paul Feig pour Netflix (la sortie est prévue en 2022).

Aujourd’hui, à 48 ans, le plus grand rôle de Theron n’est pas à l’écran. Mère de famille, elle élève seule ses deux enfants adoptifs, Jackson, 9 ans, et August, 6 ans, avec une belle ouverture d’esprit. En 2019, elle s’est confiée à Jimmy Fallon sur The Tonight Show à propos de son aîné, qui est transgenre. «L’histoire de ma fille est la sienne, et un jour, si elle le veut, elle pourra la raconter (…) mais il est important pour moi que le bon pronom soit utilisé lorsqu’on en parle», a-t-elle expliqué. Bon sang! Il est 9h25. Son agent nous fait savoir discrètement que le temps qui nous est alloué arrive à sa fin. Je me lance.