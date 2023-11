Je suis rarement nerveuse avant d’interviewer des vedettes, mais quand Austin Butler est entré dans la salle de presse sans prévenir, je dois avouer que j’ai eu un petit moment de faiblesse. En plus d’être beaucoup trop beau dans son costume YSL noir, qui lui allait comme un gant, l’acteur à la silhouette longiligne dégageait une aura indéniable. Subjuguée par son charisme, j’avais du mal à le quitter des yeux. Austin me faisait littéralement tourner la tête (et je n’étais pas la seule, croyez-moi!). Mais une fois assise devant lui, j’ai vite constaté qu’il était à la fois sûr de lui et ouvert aux autres, honnête et vulnérable, drôle et extrêmement attentionné. Pas étonnant qu’YSL Beauté ait choisi cette étoile montante pour incarner son dernier parfum masculin, MYSLF, qui s’annonce comme le reflet d’une nouvelle génération d’hommes à la fois sensibles et forts. Cette fragrance aux notes florales et boisées ne pourrait être plus à propos, en cette époque où l’on s’affaire à redéfinir la masculinité avec plus de nuances. Bien que je n’aie discuté que brièvement avec Austin de son nouveau rôle d’égérie, de mémoire olfactive et de l’évolution de sa carrière, c’est une profonde impression de bienveillance et de gentillesse qu’il aura laissée dans son sillage.

Quels sont tes premiers souvenirs liés aux odeurs?

Ils sont sans aucun doute rattachés à mes parents. Ma mère portait un parfum très floral et mon père, quelque chose de plus intense, de boisé et d’épicé. Je me faufilais dans leur chambre pour leur en piquer. Parfois, je mélangeais même les deux. J’étais tellement imbibé de parfum qu’on devait me sentir jusque dans la rue!