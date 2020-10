L’occasion de décorer son intérieur de (fausses) toiles d’araignées, de chaudrons remplis de bonbons, de bougies dégoulinantes et, surtout, de citrouilles photophores, les fameux « jack-o’-lantern ». Pour sculpter une citrouille comme un·e expert·e, suivez notre DIY, à réaliser en deux coups de cuillère à pot pour époustoufler petits et grands.

Découper une citrouille : les bons ustensiles

On choisit un potimarron si on veut un petit photophore de forme ronde, une citrouille si on préfère les lanternes classiques, ou une courge butternut si l’originalité est notre credo. Mais en dehors d’une belle courge et d’un bon couteau, le plus important quand on veut réaliser ce mythique photophore est de s’armer de patience. Eh oui, un beau potiron ne se vide pas en un clin d’œil !

Les étapes pour sculpter une citrouille

Après avoir découpé un beau couvercle sur le dessus de sa courge, on creuse la chair à la cuillère et on évide jusqu’à ce que le pourtour de la courge soit d’une épaisseur homogène. Voilà le plus gros du travail ! Puis étape suivante, on dessine sur la citrouille le dessin qu’on veut réaliser. Ici, tout est permis : un rictus digne d’un film de Tim Burton ou du chat d’« Alice au pays des merveilles » ; une bouille amicale pour ne pas faire peur aux enfants venus réclamer leur « trick or treat » (« un bonbon ou un sort » en français) ; des dents dégoulinantes ou un trou béant pour laisser place à un dentier de vampire, etc. On peut aussi contourner la tradition et dessiner un fantôme ou une chauve-souris, tout simplement. Ensuite, on creuse au couteau en suivant le dessin. Grâce à un gros marqueur noir, on peut améliorer sa création et ajouter des détails trop délicats à creuser, comme des cils, une toile d’araignée, une tête de mort… Bon à savoir : il vaut mieux tailler des trous assez grands, pour que la lumière se diffuse convenablement et que la bougie ait suffisamment d’air pour brûler. Quand tout est prêt, on glisse une bougie à l’intérieur. Pour éviter les accidents et avoir un rendu original, on remplace la bougie classique par une bougie électrique qui change de couleur automatiquement. On termine en remettant le couvercle à sa place. Happy Halloween !

