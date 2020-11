Une initiative qui arrive pile à temps pour le temps des fêtes! Le collectif Éditions 8888 lance ce 26 novembre un pop-up à l’Espace WIP, situé sur le boulevard Saint-Laurent. La cellule créative regroupe 25 créateurs québécois tels que les Alper Sisters, Guillaume Ménard, Studio Kiff, Gauley Brothers ou encore Élyse Leclerc. Pour l’occasion ils ont imaginé des objets minimalistes sur le thème Wet Metal, en utilisant des matériaux comme le béton armé et l’acier perforé. Si le mobilier est au cœur de cette collection, on y trouvera également des accessoires, des vêtements, de la musique, des sculptures, des soins corporels et même des skateboards! «L’intention de 8888 est de créer un collectif, essayer de mettre sur pied un mouvement artistique québécois, provoquer. Je m’intéresse à tout, donc je ne peux pas m’arrêter seulement au mobilier. Je veux tout éditer, que ce soit une table ou un parfum», explique Jean-Michel Gadoua, éditeur, styliste et fondateur du collectif et du pop-up. Des créations futuristes qui s’inspirent de la contre-culture québécoise, du postmodernisme, de la musique noise, punk et métal, ainsi que de la science-fiction. Au total, une quarantaine de pièces seront exposées jusqu’au 1er décembre et il sera possible de les acheter. De quoi faire un cadeau original – et local ! – à ses proches… Ou soi-même !



Melting Ring par David Raymond/Crédit: Vincent Castonguay



Banc Tables Modernic par Jean-Michel Gadoua



Crédit photo: Vincent Castonguay

Rendez-vous de ce pas à l’Espace WIP, au 3487 boulevard Saint-Laurent, à Montréal.

Lire Aussi:

Noël: les 20 livres à offrir au foodie de notre vie

Noël 2020: 55 idées de cadeaux locaux