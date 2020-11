Occasions ratées

Ce qui est aussi appris et vécu, ce sont toutes les occasions où le fait d’avoir des menstruations peut s’accompagner d’une forme d’invalidation de ses émotions ou de ses réactions parce que ces émotions et ces réactions ont nécessairement à voir, et juste à voir, avec des variations hormonales. Ce sont les classiques «t’es-tu dans ta semaine?», «t’es-tu SPM?», «calme-toi les hormones», auxquels on ne sait jamais trop quoi répondre tellement c’est absurde, mais aussi parce qu’il arrive que oui, certaines émotions sont davantage vécues avec acuité en raison du cycle menstruel. On vit alors avec le paradoxe suivant: reconnaître la situation, c’est réduire le genre féminin à n’être que le jouet de ses hormones; et ne pas la reconnaître, c’est persister à alimenter la mécompréhension. Il y a aussi la dévalorisation, qui va des associations lourdes de préjugés – celles que peuvent faire des maires de village au period shaming (le fait d’intimider une personne parce qu’elle est menstruée) – jusqu’à l’exclusion: le rapport de l’Unesco intitulé Éducation à la puberté et à la gestion de l’hygiène menstruelle (2014) indique qu’environ une fille sur dix manque des jours d’école parce qu’elle est menstruée, ce qui peut équivaloir à 20 % de sa scolarité chaque année. Il y a également toute la désinformation, l’incompréhension et la mécompréhension véhiculées à propos du cycle menstruel et de sa gestion (Twitter regorge d’anecdotes croustillantes et un peu tristes à ce sujet). Certains croient que «ça se contrôle», d’autres font des calculs faciles sur le nombre de serviettes ou de tampons nécessaires aux femmes chaque mois (pour les juger, en fait, quand elles disent que ça leur coûte cher). Le journal Le Monde rappelait, en juillet 2019, que la science s’intéresse encore trop peu aux menstruations et à ce qui gravite autour d’elles, en soulignant notamment qu’il «existe cinq fois plus d’études consacrées aux dysfonctionnements érectiles qu’au syndrome prémenstruel, alors [que ce syndrome] touche beaucoup plus de gens: neuf femmes sur dix, [comparativement à] moins d’un homme sur cinq pour le [dysfonctionnement érectile]». Et c’est finalement, encore au 21e siècle, une cause de décès. Le journal britannique The Guardian rapportait en septembre 2019 qu’une jeune fille de 14 ans, que son professeur avait dénigrée en classe parce qu’elle avait eu ses premières menstruations (il avait dit d’elle qu’elle était «sale») s’était suicidée à la suite de ces commentaires. En décembre, au Népal, Parwati Budha Rawat est morte dans une hutte de réclusion où doivent rester les femmes qui ont leurs menstruations. Cette pratique est illégale mais a encore lieu dans certaines communautés. Bref, être menstruée ne vient pas sans une certaine lourdeur.